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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на парковке горел Shevrolet

Происшествия, 10:28 30 декабря 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Легковой автомобиль Shevrolet загорелся на парковке на ул. Широтная в Тюмени 30 декабря. Вызов поступил в 9 часов 18 минут.

Огонь повредил моторный отсек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Причину выясняют на месте дознаватели.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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