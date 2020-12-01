Тюменские энергетики переведены в режим повышенной готовности

| Фото: www.suenco.ru | Фото: www.suenco.ru

Энергокомпания СУЭНКО будет работать в режиме повышенной готовности с 31 декабря по 10 января. Это позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей и стабильную работу коммунального комплекса в Тюменской области, сообщает пресс-служба компании.

В эти дни запретят плановые работы на электроустановках и связанные с ними отключения электроэнергии. В случае возникновения нештатной ситуации к работе смогут приступить 194 аварийно-восстановительные бригады, 932 энергетика.

Контроль работы сетей будет вести оперативно-ситуационный центр СУЭНКО. В режиме 24/7, в том числе, и в праздники, будут работать оперативно-диспетчерские службы филиалов энергокомпании.

Центры обслуживания клиентов в Тюменской области с 31 декабря по 10 января работать не будут, однако в энергокомпанию можно обратиться через личный кабинет на сайте suenco.ru. 11 января 2021 года офисы обслуживания клиентов начнут работу дистанционно.