О креативных индустриях Тюмени сняли сериал

| Фото: скриншот с видео мультицентра "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: скриншот с видео мультицентра "Контора пароходства" во ВКонтакте

Четыре части сериала о креативных индустриях Тюмени опубликовали в сообществе мультицентра "Контора пароходства" во ВКонтакте.

Премьера сериала о креативных индустриях города состоялась 28 декабря. В первых двух сериях зритель познакомился с создателями кофейни "Книжка" и независимого книжного магазина "Никто не спит", а также узнал, как ребята смогли формировать вокруг себя комьюнити творческих людей.

В третьем выпуске, который опубликовали в сообществе мультицентра во ВКонтакте 29 декабря, создатели этнофестиваля "Небо и Земля" делятся секретом, как они смогли собрать и объединить на одной площадке разные мировые культуры.

В четвертой серии музыканты тюменской фолк-группы Gilead рассказывают, как соединить средневековую музыку с роком и электроникой, а также попасть в музыкальный сборник игры "Ведьмак-3".

Однажды команда "Конторы пароходства" решила исследовать, как зарождалась сфера креативных индустрий в городе и что из себя она представляла с 2010 года.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь мультицентра Марина Климович, всего задумано восемь серий. Остальные выпуски представят зрителям уже в 2021 году.

Инна Пахомова