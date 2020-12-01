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Два фермера Тобольского района получили гранты на развитие животноводства

Общество, 18:16 30 декабря 2020

acdamate.com | Фото: acdamate.com

Два сельхозтоваропроизводителя из Тобольского района получили гранты на развитие животноводства, сообщает администрация муниципалитета.

Житель с. Дегтярево Синан Абдуллин воспользовался мерами поддержки по программе "Агростартап" и открыл крестьянско-фермерское хозяйство. Он планирует закупить 20 голов молодняка черно-пестрой коровы и заниматься развитием молочного животноводства. На средства, полученные по гранту, намерен приобрести сенозаготовительный комплекс и установку для охлаждения молока.

Предприниматель из с. Байкалово Мария Савчиц получила грант по программе "Начинающий фермер". Она готова развивать существующее хозяйство и организовать производство сыра по рецептам домашней кухни. На средства грантовой поддержки будет приобретать 26 коров айширской породы, которая славится высокой жирностью молока. Такое сырье отлично подходит для изготовления сыра.

Фермеры Тобольского района ежегодно пользуются мерами господдержки. В последние три года на территории муниципалитета за счет различных программ поддержки открылось пять крестьянских хозяйств.

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# Тобольский район , фермеры

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