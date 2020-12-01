В Тюменской области пройдут рейды по предупреждению пожаров

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Подомовые обходы граждан, чье состояние вызывает опасение, проходят в Тюменской области 31 декабря. Соответствующее распоряжение отдал Александр Моор, рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

"Волонтеры, работники муниципальных образований, сотрудники УВД и МЧС пройдут по домам одиноких пожилых граждан, многодетных семей, проживающих в частном секторе. Мы готовы прийти к вам на помощь, посмотреть и организовать вашу безопасность. Хотелось бы обратиться и к гражданам: не оставляйте детей дома одних, не отпускайте их на улицу - будет очень холодно", - сказала она.

Особенно бдительными гражданами стоит быть в новогодние праздники.