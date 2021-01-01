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ГТО по лыжным гонкам примут в Уватском районе

Спорт, 10:37 01 января 2021

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Лыжная база п. Туртас и биатлонный центр им. А. И. Тихонова с. Уват Уватского района готовы к приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по лыжным гонкам, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и допобразования.

Лыжная трасса биатлонного центра им. А. И. Тихонова знаменита проведением мероприятий международного, всероссийского и регионального уровней, что свидетельствует о высокой готовности спортивного объекта.

В Уватском районе в декабре 2020 года приняли участие в выполнении нормативов "Бег на лыжах" и "Передвижение на лыжах" более 20 человек.

В настоящее время зимний сезон в самом разгаре, центр тестирования ждет новых участников на лыжных трассах.

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# ГТО , лыжные гонки , Уватский район

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