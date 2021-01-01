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Пять человек спасли на пожаре в Тюмени

Происшествия, 14:38 01 января 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Пять человек спасли на пожаре в квартире жилого трехэтажного дома № 21 на ул. Червишевский тракт в Тюмени 1 января. Вызов поступил в 12 часов 10 минут.

"В 12 часов 33 минуты открытое горение ликвидировали. Причину и обстоятельства пожара установят специалисты. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На пожаре работали 30 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Тюмени и восемь спецмашин.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , спасение

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