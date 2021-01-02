Иномарка сбила двух школьниц в центре Тюмени
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Двух 15-летних школьниц сбил водитель Volvo на перекрестке ул. Циолковского и ул. Профсоюзной в Тюмени вечером 1 января.
Авария произошла на регулируемом переходе.
"По предварительным данным, 28-летний водитель не дал возможности подросткам закончить переход, когда для него загорелся зеленый сигнал светофора", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
У девочек диагностировали различные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова