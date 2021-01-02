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Иномарка сбила двух школьниц в центре Тюмени

Происшествия, 12:57 02 января 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двух 15-летних школьниц сбил водитель Volvo на перекрестке ул. Циолковского и ул. Профсоюзной в Тюмени вечером 1 января.

Авария произошла на регулируемом переходе.

"По предварительным данным, 28-летний водитель не дал возможности подросткам закончить переход, когда для него загорелся зеленый сигнал светофора", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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У девочек диагностировали различные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , подростки

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