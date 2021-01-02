Больше сорока тысяч мадридских цыплят приняли в Рощино в новогоднюю ночь

42 тыс. суточных цыплят прилетели из Мадрида в Тюмень в ночь с 31 декабря на 1 января.

Тюменская таможня оперативно оформила в Рощино первый в этом году живой груз, сообщает ведомство.

Путь выдался нелегким: почти 11 часов в коробках по 80 штук птенцы провели в полете. На земле птенцов встречала бригада должностных лиц таможни, сотрудников Россельхознадзора и работников крупной птицефабрики Тюменской области.

"Температура опустилась на 30 градусов ниже нуля. Поэтому автомобиль, грузовые отсеки которого оснащены специальной системой подогрева, подъехал на летное поле прямо к трапу самолета. В кратчайшие сроки провели таможенный контроль рейса. Все малыши успешно завершили свое путешествие", - пояснил начальник таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Беньковский.

Цыплят в Тюмень из-за рубежа завозят несколько раз в год. Из них выращивают родителей, которые производят яйца. В дальнейшем из яиц при инкубации получают промышленное стадо.

В минувшем году тюменские таможенники оформили 3 партии с суточными цыплятами.