Резиденция Деда Мороза открывается на Базарной площади Тобольска

Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

Резиденция Деда Мороза открыта на Базарной площади Тобольска 4, 5 и 7 января. Жители и гости города могут сфотографироваться с главным волшебником, рассказать ему стихотворение и получить тематические подарки по итогам интерактивной программы, сообщает городская администрация.

Здесь же можно покататься на коньках. Новый каток залит на Базарной площади в конце декабря, коньки можно взять бесплатно в пункте проката.

Кроме того, для тоболяков проведут праздничную программу "Старые песни о главном" с участием артистов Центра искусств и культуры Тобольска, она начнется в 15 часов 5 января. Любители активного отдыха могут пройти семейный квест "Зимние забавы", он состоится 5 января в нескольких микрорайонах города: на Базарной площади, в Менделеево, Иртышском и Сумкино. Подробную информацию можно найти на сайте ялюблютобольск.рф.

Главные Рождественские гуляния пройдут также на Базарной площади. Жителей и гостей города пригласят на фестиваль креативных санок "ЧудеСани".