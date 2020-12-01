Новогодний каток работает на Базарной площади Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Покататься с ледяных горок и на новогоднем катке могут тоболяки и гости города на Базарной площади.

Каток с бесплатным прокатом коньков работает в праздничные и выходные дни с 12 часов до 20 часов 30 минут, в будни - с 15 часов до 20 часов 30 минут. Пункт проката коньков работает при температуре не ниже - 20 °C.

Также на территории Базарной площади расположено дерево желаний. Тоболяки могут привязать на него яркую ленту и загадать желание.

4 января 2021 года на Базарной площади состоится концертная программа "Старые песни о главном", в контрой примут участие артисты тобольского центра искусств и культуры. 7 января состоятся рождественские гуляния, торжественное открытие катка и фестиваль креативных санок "ЧудеСани".

Евгений Новоселов