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Тюменские полицейские присоединились к акции "Ёлка желаний"

Общество, 17:56 28 декабря 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Бойцы отряда "Гром" развернули мини-выставку спецсредств и оружия для 14-летних тюменцев Ивана и Эвелины. Свое пожелание - познакомиться с работой сотрудников полиции - ребята разместили на "Ёлке желаний", сообщает УМВД Тюменской области.

Гости примерили альпинистское снаряжение для высотной подготовки и подержали в руках снайперскую винтовку и бесшумный автомат "ВАЛ". В ходе экскурсии командир отряда Александр Владыко рассказал школьникам о создании спецподразделения, о его задачах, критериях отбора кандидатов для службы.

В спортивном зале Эвелине и Ивану предложили присоединиться к тренировке. Иван наравне с бойцами выполнил ряд упражнений, а Эвелина покорила полицейских своими точными ударами по макиварам.

В конце встречи с бойцами "Грома" ребят ждал сюрприз: им вручили сувениры, сладкие подарки и календарь спецподразделения.

Эвелина твердо уверена, что после окончания школы она поступит в институт МВД. Девочка считает, что стоять на охране жизни и здоровья граждан – очень почетная обязанность. Иван занимается спортом и его желание посетить тренировку сотрудников спецподразделения стало настоявшим новогодним подарком.

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# Елка желаний , УМВД России по Тюменской области

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