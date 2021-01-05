Российские приставы взыскали с алиментщиков почти 17 миллиардов рублей

| Фото: ФССП России в Twitter | Фото: ФССП России в Twitter

На 1,2 млрд рублей больше, чем за прошлый год, взыскали по алиментам судебные приставы в 2020 году, сообщает РИА Новости.

Всего за 11 месяцев минувшего года взыскано 16,7 миллиарда рублей. Добиться выплаты алиментов приставам удалось в 78,9% случаев от общего объема исполнительных производств по алиментам. В отношении одного должника может быть возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании алиментов.

По состоянию на 1 декабря в работе у приставов были 795 тыс. производств о взыскании алиментов, что на 10,6 тыс. меньше, чем в начале года, и на 17,8 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.