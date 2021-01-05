В Тюмени увеличили число автобусов на маршрутах

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Маршрутную сеть Тюмени оптимизировали и увеличили количество автобусов, сообщает администрация города.

Как рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов, с 1 января отменили семь маршрутов: №№ 3, 12, 19, 21, 38, 78, 142, у них был невысокий пассажиропоток и они в значительной мере дублировали иные действующие маршруты.

"Это не отразится на удобстве общественного транспорта для пассажиров, так как на замену отменяемым маршрутам будут предложены альтернативные в тех же направлениях с лучшими показателями обслуживания: увеличенным количеством подвижного состава или автобусами большей вместимости", - сказал он.

В районе ММС вместо восьми автобусов маршрута № 78 стали ходить 24 автобуса маршрута № 37. Увеличилось количество автобусов, обслуживающих район д. Падериной: вместо 1 автобуса маршрута № 21 задействовали 30 автобусов маршрута № 80. Заменой маршрута № 38, на котором работало 3 автобуса, стал маршрут № 42, где закрепили 16 автобусов. В Тарманы вместо трех автобусов маршрута № 3 на линию выходят 15 автобусов маршрута № 31.