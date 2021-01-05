Вратарь ХК "Рубин" признан лучшим голкипером декабря

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Вратарь тюменского "Рубина" Егор Назаров признан лучшим голкипером декабря в Высшей хоккейной лиге, сообщает пресс-служба клуба.

Лауреатов определила комиссия по определению лучших хоккеистов ВХЛ на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов.

В декабре Назаров провел девять матчей, одержав вместе с командой семь побед. В трех поединках он сыграл на ноль.. Назаров отразил 94,06 % бросков в створ ворот при коэффициенте надежности 1,46.