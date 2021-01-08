Региональная олимпиада школьников набирает волонтеров

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Волонтеров Тюмени приглашают поучаствовать в организации и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель центра добровольцев ТюмГУ Ирина Никулина, мероприятие будет проходить с 15 января по 11 февраля в Тюменском госуниверситете.

"Добровольцы будут задействованы в организации мероприятия. Сюда входят регистрация, служба этикета, наблюдение. Время работы – от двух с половиной до пяти часов в зависимости от функционала. Всех ребят мы обеспечим горячим обедом и водой, вручим благодарственные письма и внесем запись в волонтерскую книжку", - рассказала она.

Программа, даты проведения и адреса площадок можно найти в группе Лиги добровольцев ТюмГУ во ВКонтакте. Стать волонтером можно в любой из дней проведения олимпиады.

Заполнить заявку можно по ссылке.

Любовь Голышева