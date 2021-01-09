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Тюменка с ДЦП представит уникальный мюзикл

Общество, 15:42 09 января 2021

Фото с личной страницы певицы Nestea (Ася Жгельская) во ВКонтакте

27-летняя тюменка ДЦП Анастасия Жгельская с помощью программ для симуляции голоса научилась петь. Свои песни девушка выкладывает на YouTube-канал и в социальных сетях.

Диагноз Анастасии поставили в три года. До четырнадцати лет родители усиленно ее лечили – это помогло сохранить умственное и эмоциональное развитие. Первые стихотворения Анастасия написала в подростковом возрасте. Потом начала осваивать и музыкальные программы. Чтобы разобраться в первой, она потратила год – редактор был на английском языке.

"В специальных программах для редактирования музыки мне помогли записать отдельные буквы, слоги и слова, чувства, эмоции. Все это наложили на эмулятор пианино. Так у меня получается петь руками – это нелегко, но я рада, что у меня есть такой голос", – пояснила Анастасия.

Часто она работает в дуэте – уже 12 лет ей помогают исполнять песни знакомые музыканты.

"Иногда бывает трудно понять меня тем, кто поет со мной в дуэте. Смешно, когда говорят: "Настя, я не могу говорить быстро, как твоя "говорилка", сделай ее помедленнее", – рассказала она.

Сейчас девушка работает над своим мюзиклом: артисты с ограниченными возможностями здоровья споют на языке жестов историю влюбленной пары. Постановку покажут тюменцам уже в мае, пишет "Вслух.ру".

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