159 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

Диагноз COVID-19 подтвержден у 159 жителей Тюменской области по данным на 10 января. Всего за последние сутки в России выявлено 22 тыс. 851 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 11,3% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 тыс. 80 человек.

В Москве - 4 тыс. 216 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 10, в Московской области – 1 тыс. 292.

В Свердловской области заболели 387 человек, в Челябинской - 294, в Ханты-Мансийском автономном округе - 158, в Ямало-Ненецком автономном округе - 122, в Курганской области – 109.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 401 тыс. 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 61 тыс. 837 летальных исходов, выздоровели 2 млн 778 тыс. 889 человек.