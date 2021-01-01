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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пять пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области

Общество, 14:15 10 января 2021

Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

Пять пациентов с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки - двое мужчин 63 и 69 лет, а также трое женщин 56,60 и 61 года, сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 214 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в области зафиксировали 159 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двух детей. Всего с начала пандемии заболели 24 тыс. 933 человека.

132 человека выздоровели, за весь период от новой коронавирусной инфекции вылечились 23 тыс. 296 человек. Восемь пациентов остаются на ИВЛ, 9 тыс. 224 человека - под медицинским наблюдением, 679 - на перевахтовке.

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