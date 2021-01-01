  • 11 января 202111.01.2021понедельник
  • USD73,8757
    EUR90,7932
  • В Тюмени -23..-25 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам пообещали потепление на этой неделе

Общество, 10:18 11 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Похолодание до минус 29 градусов ожидается в Тюмени в течение наступившей недели, с 11 по 17 января. По данным центра Фобос, определять погоду в начале и середине периода будет антициклон. Но уже в пятницу в регион прорвется циклон и вместе со снегопадами придет потепление.

В Тюмени 11 января днем до 23 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до минус 26. 12 января дневная температура воздуха составит минус 23 градуса, в ночные часы ожидается до минус 29.

13 и 14 января дневная температура воздуха составит 25 градусов ниже ноля, ночь похолодает до минус 28.

15 января пройдет снег и потеплеет до минус 15. Еще теплее будет в субботу, 16 января. Днем столбики термометров опустятся до минус 12, ночью ожидается 14 градусов мороза.

В воскресенье, 17 января, днем похолодает до минус 19 градусов, в ночные часы – до минус 25.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:51 11.01.2021Первый случай британского штамма COVID-19 обнаружен в России
10:29 11.01.2021В Тюменской области продолжаются противопожарные проверки жилья
10:18 11.01.2021Тюменцам пообещали потепление на этой неделе
09:56 11.01.2021В Тобольске в 120 домах установили пожарные извещатели