Тюменцам пообещали потепление на этой неделе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Похолодание до минус 29 градусов ожидается в Тюмени в течение наступившей недели, с 11 по 17 января. По данным центра Фобос, определять погоду в начале и середине периода будет антициклон. Но уже в пятницу в регион прорвется циклон и вместе со снегопадами придет потепление.

В Тюмени 11 января днем до 23 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до минус 26. 12 января дневная температура воздуха составит минус 23 градуса, в ночные часы ожидается до минус 29.

13 и 14 января дневная температура воздуха составит 25 градусов ниже ноля, ночь похолодает до минус 28.

15 января пройдет снег и потеплеет до минус 15. Еще теплее будет в субботу, 16 января. Днем столбики термометров опустятся до минус 12, ночью ожидается 14 градусов мороза.

В воскресенье, 17 января, днем похолодает до минус 19 градусов, в ночные часы – до минус 25.

Любовь Голышева