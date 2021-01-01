Продолжается регистрация на Международную олимпиаду "IT-Планета"

| Фото: организаторов образовательной программы "Рацио" | Фото: организаторов образовательной программы "Рацио"

До 31 января продолжится прием заявок на XIII Международную олимпиаду в сфере информационных технологий "IT-Планета 2020/21". Участие могут принять представители учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Первый отборочный этап начнется 1 февраля 2021 года.

"IT-Планета 2020/21" будет проходить в обновленном формате на платформе соревнований braim.org. Задания направлены на решение не только прикладных задач для IT-рынка, но и задач по цифровизации других отраслей экономики: здравоохранение, финансовый сектор, промышленность, потребительские товары, энергетика, недвижимость, торговля и общественное питание, образование и наука, сельское хозяйство, строительство, транспорт и другие.

IT-решения могут быть представлены в направлениях "Интернет вещей (Internet of Things)", "Большие данные (Big Data)", "Информационная безопасность", "Автоматизированное тестирование", "DevOps", "Программирование", "Web-дизайн", "3D-моделирование", "Искусственный интеллект", "Робототехника и ПО для роботов", "AR&VR", "Облачные технологии", "Умный дом/город", "Data Science", "Связи и коммуникационные технологии" и другие.

Изменился регламент участия представителей учебных заведений. Теперь от одного заведения может зарегистрироваться неограниченное количество представителей. Они смогут получить доступ к учебным материалам, обучающим курсам и необходимой информации для организации отборочных соревнований среди своих студентов. Учебные заведения смогут принять участие в рейтингах, составляемых по результатам Олимпиады.

Участниками олимпиады могут стать студенты, аспиранты и выпускники 2020 года учреждений высшего и среднего профессионального образования России и других стран в возрасте от 18 до 27 лет включительно. Лучших участников пригласят пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства от партнеров соревнований. Подробная информация - на сайте мероприятия.