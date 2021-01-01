Солисты московских театров выступят в Тюменской филармонии

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Солисты Московских музыкальных театров выступят в Тюменской филармонии 7 и 8 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

7 марта в 19 часов будет исполнена оперетта Имре Кальмана "Сильва". В основе сюжета захватывающий рассказ о судьбе артистки варьете и всепобеждающей силе любви, которой не страшны никакие преграды.

Оперетту исполнят: народная артистка России Елена Ионова, заслуженная артистка России Светлана Криницкая, заслуженная артист России Анатолий Пономарев, лауреат международных и всероссийских конкурсов Дмитрий Шумейко.

8 марта на сцене Тюменской филармонии музыкальная комедия Гии Кагнчели "Ханума". Действие происходит в Тифлисе, в армянском квартале Авлабар в конце XIX века.

"Каждая из десяти ролей – бенефисна, филигранно выточена мастерством автора и исполнителей и пронизана неповторимым юмором и мелодикой. В заглавной роли Ханумы выступает примадонна Московского театра оперетты, солистка Московского театра "Геликон-опера" народная артистка России Елена Ионова. В остальных ролях заняты заслуженные артисты России, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, артисты музыкальных театров города Москвы", – рассказали в ТКТО.

Купить билеты на оперетту и спектакль можно в кассах Тюменской филармонии или на сайте.