В Тюмени водители пытались дать автоинспекторам взятки
Четыре водителя попытались дать взятки инспекторам ДПС в Тюменской области во время новогодних каникул. В двух случаях автолюбители пытались избежать ответственности за управление в состоянии опьянения, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, кроме того, автомобилисты привлечены к административной ответственности за совершенные нарушения ПДД.
Так, 39-летняя тюменка на автомобиле Лада Х-RAY была остановлена на ул. Харьковской. У женщины присутствовали признаки алкогольного опьянения, а срок действия ее водительского удостоверения истек. Автоледи положила на панель в патрульном автомобиле три пятитысячных купюры, чтобы инспекторы не составляли на нее административный материал, хотя полицейские несколько раз предупредили женщину о видеосъемке в салоне и уголовной ответственности за дачу взятки.
Автоинспекторы вызвали оперативную группу для документального оформления дачи взятки, возбуждено уголовное дело.