В Тюмени водители пытались дать автоинспекторам взятки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре водителя попытались дать взятки инспекторам ДПС в Тюменской области во время новогодних каникул. В двух случаях автолюбители пытались избежать ответственности за управление в состоянии опьянения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, кроме того, автомобилисты привлечены к административной ответственности за совершенные нарушения ПДД.

Так, 39-летняя тюменка на автомобиле Лада Х-RAY была остановлена на ул. Харьковской. У женщины присутствовали признаки алкогольного опьянения, а срок действия ее водительского удостоверения истек. Автоледи положила на панель в патрульном автомобиле три пятитысячных купюры, чтобы инспекторы не составляли на нее административный материал, хотя полицейские несколько раз предупредили женщину о видеосъемке в салоне и уголовной ответственности за дачу взятки.

Автоинспекторы вызвали оперативную группу для документального оформления дачи взятки, возбуждено уголовное дело.