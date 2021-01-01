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Тюменцам предлагают снять буктрейлер для международного конкурса

Общество, 17:10 12 января 2021

Международная ассоциация студенческого телевидения

Продемонстрировать свой кинематографический талант могут участники Международного конкурса медиапроектов "Страна Читалия-2021". Заявки принимают до 15 января, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

К участию приглашают воспитанников детских садов, учеников школ, их родителей и педагогов, творческие коллективы, которые увлекаются видеосъемкой или монтажом.

Конкурсантам предстоит снять короткий (до трех минут) буктрейлер – ролик по мотивам литературного произведения. Организаторы предлагают выбрать жанр книги и автора из списка, в котором значится 16 номинаций. Готовое анимационное, игровое или неигровое видео нужно опубликовать на видеохостинге YouTube, а ссылку внести в форму регистрации.

Ознакомиться с техническими требованиями к конкурсным работам и заполнить заявку на участие можно здесь.

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# буктрейлер , конкурс , литература , школьники

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