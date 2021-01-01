  • 12 января 202112.01.2021вторник
  • USD74,5157
    EUR90,8123
  • В Тюмени -26..-28 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жительница Тюменской области задолжала сыну 640 тысяч рублей

Общество, 13:41 12 января 2021

Twitter ФССП России | Фото: Twitter ФССП России

640 тыс. рублей задолжала сыну вернувшаяся из мест лишения свободы жительница с. Уват, сообщает ФССП России по Тюменской области. За неуплату алиментов женщина арестована на 10 суток.

После развода ребенок остался с бывшим мужем селянки. Во время пребывания в колонии в счет алиментов шли перечисления. Но вернувшись в село, она не пожелала устраиваться на работу, а долг продолжал расти.

За неуплату алиментов суд назначил женщине административный арест на 10 суток. Если она продолжит игнорировать алиментные обязательства, ее ждет уголовная ответственность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алименты , судебные приставы , Уват

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 12.01.2021В конкурсе "Большая перемена" смогут участвовать тюменские пятиклассники
13:41 12.01.2021Жительница Тюменской области задолжала сыну 640 тысяч рублей
13:30 12.01.202159-летняя женщина с COVID-19 умерла в Тюменской области
13:19 12.01.2021У 155 человек подтвердился COVID-19 в Тюменской области за сутки