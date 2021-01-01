Жительница Тюменской области задолжала сыну 640 тысяч рублей

| Фото: Twitter ФССП России | Фото: Twitter ФССП России

640 тыс. рублей задолжала сыну вернувшаяся из мест лишения свободы жительница с. Уват, сообщает ФССП России по Тюменской области. За неуплату алиментов женщина арестована на 10 суток.

После развода ребенок остался с бывшим мужем селянки. Во время пребывания в колонии в счет алиментов шли перечисления. Но вернувшись в село, она не пожелала устраиваться на работу, а долг продолжал расти.

За неуплату алиментов суд назначил женщине административный арест на 10 суток. Если она продолжит игнорировать алиментные обязательства, ее ждет уголовная ответственность.