Тюменское ноу-хау внедрят на месторождениях Мегиона и Нижневартовска

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Новое метрологическое оборудование, разработанное в Западно-Сибирском НОЦ, будет работать на месторождениях Мегиона и Нижневартовска, сообщает департамент образования и науки Тюменской области

Это совместный проект Тюменского государственного университета и ГМС Нефтемаш. Система уже прошла опытные испытания на одном из промыслов ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз". После начала производства новое метрологическое оборудование уйдет на эксплуатацию в добывающую компанию в район Мегиона и Нижневартовска.

Специализированная сервисная компания начнет оказывать услуги по поверке и сличению замерных промысловых установок, расширив тем самым спектр своих услуг.

"Для нас важны проекты полного инновационного цикла, которые заканчиваются выпуском новой наукоемкой продукции, - рассказал директор Технологического парка ТюмГУ Евгений Голубев. - Мы четыре года назад создали на предприятии базовую кафедру расходометрии нефти и газа, где на практических задачах учатся студенты и ведутся прикладные разработки. Научно-техническая проблема определения параметров сырой нефти для эталонного замера была одной из ключевых в работе кафедры за это время. Кроме того, мы развиваем компетенции университета в области моделирования и цифрового проектирования, что помогает превращать научные результаты в продукты и технологи".

В рамках межрегионального Западно-Сибирского НОЦ, по словам врио ректора ТюмГУ Ивана Романчука, проходит серия презентаций проектов с заделами на будущее. "Это проекты, которые будут способствовать развитию научно-технического и предпринимательского потенциала региона и страны получат финансирование на реализацию, - отметил он. - Результаты совместной деятельности ТюмГУ с группой ГМС фактически являются залогом дальнейшего плодотворного сотрудничества, в том числе через инструменты НОЦ".