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О приеме в ТюмГУ расскажут на онлайн-консультациях

Общество, 09:37 13 января 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

На вопросы абитуриентов и родителей о приеме и обучении в ТюмГУ ответят специалисты приемной комиссии вуза на онлайн-консультациях. Они пройдут на платформе Zoom 13, 18, 20, 25 и 27 января, начало - в 18 часов 30 минут, сообщает управление стратегических коммуникаций университета.

Специалисты расскажут о порядке и процедуре поступления, о способах подачи документов, вступительных испытаниях, количестве бюджетных и платных мест.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться в разделе "Расписание". После заполнения заявки будет доступна необходимая информация для подключения.

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# абитуриенты , ТюмГУ

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