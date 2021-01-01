О приеме в ТюмГУ расскажут на онлайн-консультациях

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

На вопросы абитуриентов и родителей о приеме и обучении в ТюмГУ ответят специалисты приемной комиссии вуза на онлайн-консультациях. Они пройдут на платформе Zoom 13, 18, 20, 25 и 27 января, начало - в 18 часов 30 минут, сообщает управление стратегических коммуникаций университета.

Специалисты расскажут о порядке и процедуре поступления, о способах подачи документов, вступительных испытаниях, количестве бюджетных и платных мест.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться в разделе "Расписание". После заполнения заявки будет доступна необходимая информация для подключения.