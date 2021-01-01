Движение в центре Тюмени затруднено из-за столкновения трех машин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщины-водители двух машин пострадали в столкновении трех иномарок на путепроводе по ул. Мориса Тореза в Тюмени 12 января. Движение затруднено.

"По предварительным данным, автомобиль Daewoo Matiz выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Juke и Toyota Corolla. От удара Toyota отбросило в ограждение моста", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В аварии пострадали женщины 50 и 38 лет, управлявшие двумя из трех машин. У них легкие травмы.

"Транспорт поврежден и не заводится. На помощь приехали родственники пострадавших, участники ДТП греются в их автомобилях. Движение не ограничено, но затруднено", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова