Тюменские лыжники поборются за награды Кубка России
| Фото: ОСШОР Луизы Носковой
Тюменские лыжники примут участие в третьем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке с 13 по 17 января, сообщает ОСШОР Луизы Носковой.
14 января спортсмены выйдут на спринт классическим стилем, на следующий день лыжников ждет индивидуальная гонка классическим стилем на дистанции 10 км для девушек и 15 км для юношей. 17 января состоится индивидуальная гонка свободным стилем.
Честь Тюменской области будут защищать воспитанники ОСШОР Луизы Носковой: Ленур Ахметшин, Максим Лопатин, Елизавета Лупатова, Снежана Пелевина, Никита Терехин и Анна Хоботова.