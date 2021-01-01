Тюменские лыжники поборются за награды Кубка России

| Фото: ОСШОР Луизы Носковой | Фото: ОСШОР Луизы Носковой

Тюменские лыжники примут участие в третьем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке с 13 по 17 января, сообщает ОСШОР Луизы Носковой.

14 января спортсмены выйдут на спринт классическим стилем, на следующий день лыжников ждет индивидуальная гонка классическим стилем на дистанции 10 км для девушек и 15 км для юношей. 17 января состоится индивидуальная гонка свободным стилем.

Честь Тюменской области будут защищать воспитанники ОСШОР Луизы Носковой: Ленур Ахметшин, Максим Лопатин, Елизавета Лупатова, Снежана Пелевина, Никита Терехин и Анна Хоботова.