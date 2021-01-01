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Тюменский вуз вошел в объединение университетов "Недра"

Общество, 17:16 13 января 2021

Тюменский государственный университет | ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Тюменский государственный университет | ТюмГУ во ВКонтакте

ТюмГУ вошел в проект "Недра", который объединил вузы, выпускающие специалистов по прикладной геологии, горному и нефтегазовому делу и геодезии, сообщает управление стратегических коммуникаций учебного учреждения. Участие в проекте повысит качество образования и поддержит талантливых молодых исследователей.

"Мы расцениваем участие университета в консорциуме "Недра" как признание наших успехов в подготовке кадров для нефтегазовой отрасли, как высокую оценку инновационного потенциала университета. Подобные профессиональные сообщества дают университету прекрасную возможность участвовать в совместных исследовательских и проектных работах", - подчеркнул врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Он рассказал, что ТюмГУ в сотрудничестве с индустриальными партнерами реализует уникальную магистерскую программу подготовки специалистов по концептуальному инжинирингу для нефтегазового комплекса. Ее выпускники способны создавать интегрированные проекты разработки месторождений и определять эффективные способы их освоения.

Кроме того, вуз только что завершили совместный проект с предприятием "Нефтемаш" по разработке мобильного эталона для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции с целью снижения затрат на извлечение из недр углеводородного сырья.

Напомним, консорциум университетов "Недра" организован по решению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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# вузы , недра , проекты , студенты , ТюмГУ

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