Тренировки по фитнесу и пилатесу возобновляются в тюменских спортзалах

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тренировки по суставной и оздоровительной гимнастике, фитнесу и пилатесу возобновляются в тюменских спортзалах, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

По словам инструктора по пилатесу детско-юношеского центра "Град" Натальи Русаковой, направление пользуется большой популярностью у горожан среднего и старшего возраста. Около 200 тюменок приобщились к тренировкам по пилатесу. "Благодаря систематическим тренировкам появляется возможность избавиться от проблем в спине и теле. Например, одна из участниц всего за полгода смогла улучшить осанку и прибавила в росте два сантиметра", – рассказала инструктор.

Тренировки предлагают центры "Град", "Авангард", "Контакт", "Бригантина", "Грант", центр им. А.М. Кижеватова и детско-юношеские спортивные школы № 1, № 2.

Тюменцы могут посещать занятия бесплатно. Ознакомиться с расписаниями тренировок спорторганизаторов можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, на портале "Тюмень – наш дом" в рубрике "Мой спортивный организатор", на сайте "Детки", в группе "Спорт Тюмени для всех" "В контакте".