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Самолет авиакомпании "Ямал" экстренно сел в Санкт-Петербурге

Происшествия, 10:17 14 января 2021

авиакомпания "Ямал" во ВКонтакте

Самолет авиакомпании "Ямал" А-320, следовавший из Москвы в Салехард, из-за неисправности приземлился в Санкт-Петербурге 14 января, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На борту находились 111 пассажиров, пострадавших нет. Резервное воздушное судно вылетело из московского аэропорта Домодедово в Санкт-Петербург. Ориентировочное время вылета 11 часов. Транспортной прокуратурой округа организована проверка безопасности полетов.

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# самолет , техническая неисправность , транспортная прокуратура , Ямал

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