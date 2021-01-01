Самолет авиакомпании "Ямал" экстренно сел в Санкт-Петербурге
авиакомпания "Ямал" во ВКонтакте
Самолет авиакомпании "Ямал" А-320, следовавший из Москвы в Салехард, из-за неисправности приземлился в Санкт-Петербурге 14 января, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
На борту находились 111 пассажиров, пострадавших нет. Резервное воздушное судно вылетело из московского аэропорта Домодедово в Санкт-Петербург. Ориентировочное время вылета 11 часов. Транспортной прокуратурой округа организована проверка безопасности полетов.