В Тобольске определят лучших горнолыжников и сноубордистов

| Фото: Школа горных лыж и сноуборда в Тобольске во Вконтакте | Фото: Школа горных лыж и сноуборда в Тобольске во Вконтакте

Открытый Кубок города по горнолыжному спорту и сноуборду пройдет в Тобольске 16 и 21 января.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Тобольской ДЮСШ № 2, соревнования пройдут в четырех возрастных категориях: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 15-17 лет, юноши и девушки 12-14 лет, мальчики и девочки 8-11 лет. Также в соревнованиях могут принять участие мальчики и девочки семи лет и младше, имеющие соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.

Соревнования пройдут 16 января на горнолыжном курорте "Алемасова". Начало - в 10 часов. Соревнования по сноуборду состоятся там же 21 января. Начало стартов - в 10 часов.

Победителей определят в личном первенстве. Участников, занявших призовые места, наградят медалями и дипломами. Победители войдут в состав сборной города для участия в областных соревнованиях.

Евгений Новоселов