"Транснефть-Сибирь" подвела итоги благотворительной деятельности в 2020 году

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Более 29 млн рублей направило АО "Транснефть-Сибирь" на благотворительную помощь на территории ведения производственной деятельности, сообщает пресс-служба компании.

Среди основных получателей поддержки – организации здравоохранения и образования, детские социальные и спортивные центры, общественные учреждения, ветеранские и религиозные организации, местные муниципалитеты.

При финансовой поддержке АО "Транснефть-Сибирь" выполнен ремонт помещений Чашинской средней общеобразовательной школы в Курганской области, Нижнеаремзянской и Аксаринской школ (Тюменская область). Всего на поддержку средних общеобразовательных учреждений в минувшем году предприятие направило более 3,2 млн рублей. Выполненные работы позволили создать комфортные условий для организации качественного учебного процесса.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции АО "Транснефть-Сибирь" выделило финансирование на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, оборудования для реабилитации и расходных материалов. Помощь была оказана госпиталю для ветеранов войн и Областной клинической больнице № 1 в г. Тюмени. Кроме того, проведен ремонт входной группы приемно-диагностического отделения Тюменской областной клинической больницы № 2 в г. Тюмени для перераспределения потока больных. Финансовая помощь на борьбу с распространением COVID-19 оказана Нефтеюганской районной больнице (ХМАО-Югра). Всего на поддержку медицинских учреждений в 2020 году выделено 3 млн рублей.

В минувший год, который был объявлен в РФ Годом памяти и славы по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, АО "Транснефть-Сибирь" оказало благотворительную помощь на реконструкцию и приведение в порядок памятников героям. Всего предприятие помогло отремонтировать 10 памятников в Тюменской, Свердловской и Курганской областях, а также ХМАО-Югре. На эти цели было выделено более 4,7 млн рублей. Ремонт скульптурных композиций, благоустройство прилегающей территории и пешеходных зон проводился с мая по октябрь.

Большое внимание в рамках благотворительной программы АО "Транснефть-Сибирь" уделяется поддержке ветеранских организаций, массового спорта, восстановлению исторического облика и строительству храмов и мечетей, развитию приходских и воскресных школ.

В 2021 году деятельность АО "Транснефть-Сибирь" по оказанию благотворительной помощи на территории присутствия предприятия будет продолжена.