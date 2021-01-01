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Высокоскоростной интернет получили жители тюменской Старой Зареки

Общество, 10:00 15 января 2021

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Высокоскоростной интернет доступен жителям частного сектора Тюмени в районе Старой Зареки. Здесь построили телекоммуникационную сеть протяженностью два километра, сообщает Ростелеком.

"Интернет для жителей района Старая Зарека сейчас предоставляется по технологии "оптика в квартиру" со скоростью до 350 Мбит/c в зависимости от выбранного тарифного плана. Это гарантирует устойчивость сигнала и позволяет обеспечить доступ к самым ресурсоемким цифровым сервисам: системе видеонаблюдения, "Умному дому", видеосервису Wink", - отметил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.

Всего за 2020 год компания "Ростелеком" в Тюменской области построила более 2 тыс. километров линий связи, обеспечив доступ к оптическому интернету для более 16 тыс. домохозяйств. Строительство велось не только в новостройках, но и в коттеджных поселках и частном секторе. Более 70% семей региона имеют возможность подключить телекоммуникационные услуги по технологии "оптика в квартиру", которая обеспечивает высокое качество и надежность интернет-соединения.

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# Интернет , Ростелеком

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