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В выходные в Тюмени будет тепло и снежно

Общество, 10:11 15 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление и снег обещают жителям Тюмени в ближайшие выходные, 16 и 17 января.

По данным центра Фобос, уже в пятницу, 15 января, начнется повышение температуры воздуха – к вечеру до минус 12, возможен снег.

В субботу, 16 января, будет пасмурно. Днем ожидается до минус 9 градусов, ночью – до минус 12.

На воскресенье, 17 января, синоптики прогнозируют небольшой снег. Дневная температура воздуха составит от 8 до 10 градусов мороза.

Однако уже с понедельника вновь похолодает. 18 и 19 января днем ожидается до минус 23 градусов, в ночные часы - до минус 25.

Любовь Голышева

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