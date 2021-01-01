Тюменцы узнают об обычаях украинцев на концерте в ДНК "Строитель"

| Фото: ДНК "Строитель" (архив) | Фото: ДНК "Строитель" (архив)

Об обычаях украинцев узнают тюменцы на концертно-театрализованной программе народного хора "Чиста криниця", который начнется в ДНК "Строитель" 16 января в 18 часов, сообщают организаторы.

"В театрализованной форме гости познакомятся с обычаями украинского народа, узнают, как встречать и провожать Рождество, Маланку или Василя (Старый Новый год) и отмечать Крещение. Все это будет сопровождаться традиционными колядками, шуточными украинскими песнями", – рассказали организаторы.

Зрителей ожидает буря эмоций, незабываемая встреча с Пацюком и Солохой из фильма "Ночь перед рождеством". Также участники научат гостей зажигательному танцу "Карапет". Вместе с хором тюменцы споют популярные украинские песни под караоке.

Количество мест ограничено. Цена билета – 110 рублей. Информацию можно уточнить по телефону: 36-56-17.

Возрастное ограничение: 6+.