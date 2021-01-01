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Десять рублей извлекли ишимские врачи из желудка ребенка

Общество, 09:09 16 января 2021

пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4»

Десятирублевую монету извлекли врачи-эндоскописты областной больницы №4 Ишима из желудка пятилетней девочки. В медучреждение ребенка привезли родители из Сладковского района, сообщает департамент здравоохранения Июменской области.

Рентгенологическое обследование подтвердило, что у ребенка внутри инородный предмет. Попытка извлечь его с помощью гастроскопа не увенчалась успехом.

Спустя сутки после произошедшего, с помощью специальных щипцов, докторам удалось извлечь монету достоинством 10 рублей.

Операция проходила под общей анестезией. В ней была задействована целая бригада медиков, состоящая из эндоскопистов, анестезиологов-реаниматологов и операционных медицинских сестер. Сейчас ребенок себя чувствует хорошо, его здоровью ничего не угрожает.

По словам заведующего эндоскопическим отделением Бахтиержона Юлдашева, это первый случай в 2021 году. Вообще в практике эндоскопистов ежегодно до пятидесяти подобных случаев. Чаще у детей инородные предметы попадают в желудочно-кишечный тракт, реже в дыхательные пути: трахею, бронхи.

Не стоит ждать, что монеты или мелкие детали конструктора выйдут из организма естественным путем. Во избежание тяжелых последствий необходимо как можно быстрее обращаться в больницу.

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# Ишим

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