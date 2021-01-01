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Омич украл 100 тысяч рублей у ишимского пенсионера

Происшествия, 15:46 16 января 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подозреваемого в краже 100 ты. рублей у пенсионера задержали полицейские Ишима, сообщает УМВД Тюменской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 82-летний местный житель. Полицейские установили, что накануне к заявителю приходили представители фирмы по продаже электроприборов.

Пожилой мужчина решил приобрети цифровой счетчик контроля напряжения. Расплачиваясь с продавцом, заявитель положил деньги на стол. Воспользовавшись удобным случаем, один из злоумышленников похитил деньги.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался 27-летний житель Омска. Свою вину он признал, похищенные деньги возвращены потерпевшему.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# Ишим , кража , уголовное дело

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