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Тюменские студенты сразятся в интеллектуальном чемпионате

Общество, 14:49 17 января 2021

Фото из официальной группы "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте. Архив.

Онлайн-чемпионат "Кубок студентов Тюменской области" пройдет 24 января в 15 часов. В состязании примут участие команды колледжей и вузов Тюменской области, Югры и Ямала.

"В этом году в чемпионате смогут сыграть не только студенты Тюменской области, но и обучающиеся из соседних регионов. Этот турнир должен стать праздником для участников, поэтому мы подготовили соответствующие уникальные подарки победителям", — поделился руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Команды ответят на 36 вопросов в формате интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", а также на два блока заданий "Мультиигр". Победители определяются наибольшим количеством баллов. За каждый правильный ответ "Что? Где? Когда?" засчитывается 1 балл. В блоке "Мультиигр" — 0,25 балла.

Итоги турнира будут подводиться в трех категориях: для студенческих команд колледжей, студенческих команд университетов и студенческих команд первокурсников. Возраст участников на момент турнира — младше 23 лет.

Победители и призеры получат фирменные призы от Интеллектуального движения Тюменской области: блокноты и ручки, значки и наборы стикеров. Также будут выданы сертификаты об участии с указанием состава команды в электронном виде, пишет Moi-portal.ru.

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