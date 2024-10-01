Юных тюменских музыкантов зовут на конкурс электронной музыки

| Фото: vk.com/artcafetbdt | Фото: vk.com/artcafetbdt

Юных тюменских музыкантов зовут на II Открытый Всероссийский конкурс современной электронной музыки "КатуШКИ". Участниками могут стать ребята в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Музыкальные композиции в любых жанрах принимаются до 11 ноября по ссылке.

До 22 ноября жюри сформирует шорт-лист из 30 работ, набравших наивысший бал. Победители будут приглашены к участию в очном этапе конкурса, который пройдет в Ханты-Мансийске с 13 по 16 декабря. Эксперты проведут разбор работ и практические занятия. Организаторы берут на себя затраты на проживание и питание.

Подробная информация представлена на официальном сайте.

Возрастное ограничение: 12+