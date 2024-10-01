Юных тюменских музыкантов зовут на конкурс электронной музыки
Общество, 18:14 19 октября 2024
| Фото: vk.com/artcafetbdt
Юных тюменских музыкантов зовут на II Открытый Всероссийский конкурс современной электронной музыки "КатуШКИ". Участниками могут стать ребята в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает департамент культуры Тюменской области.
Музыкальные композиции в любых жанрах принимаются до 11 ноября по ссылке.
До 22 ноября жюри сформирует шорт-лист из 30 работ, набравших наивысший бал. Победители будут приглашены к участию в очном этапе конкурса, который пройдет в Ханты-Мансийске с 13 по 16 декабря. Эксперты проведут разбор работ и практические занятия. Организаторы берут на себя затраты на проживание и питание.
Подробная информация представлена на официальном сайте.
Возрастное ограничение: 12+