В Тобольске открылась фотовыставка "Философия: метаморфоза огня в пространстве и времени"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Первая персональная фотовыставка Марины Карсаковой "Философия: метаморфоза огня в пространстве и времени" открылась в Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова. Мероприятие состоялось в рамках Арт-резиденции "Ершовка".

На фотографиях - одушевленная стихия огня, ведь фотограф - натурфилософ - последователь философии природы. Цифровая революция коснулась Марины в 2008 году, когда она приобрела полупрофессиональный цифровой фотоаппарат Canon, пишет областной департамент культуры.

В последствии появилась книга, повествующая в форме визуального эссе о жизненном пути человека через абстрактные образы стихии огня. Во время подготовки к печати фотокниги пришли и первые стихи. В настоящее время Марина занимается выпуском новой книги.

Открытие выставки украсили номера артистки балета современного танца Екатерины Лепешкиной из Москвы. Экспозиция будет доступна зрителям театра до конца ноября.

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