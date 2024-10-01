Около ста наименований средств для клининга и бытовой химии выпускает бренд из Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около ста наименований средств для клининга, ухода за автомобилем, а также косметики и бытовой химии под брендом Homely выпускают в Тюмени. Сейчас компания работает над запуском новой линейки парфюмированных средств.

"Нашей компании ООО "Виктория" уже более десяти лет. Как производители мы позиционируем себя полтора года. Выпускаем бытовую химию, средства для чистки сантехники и уборки, автохимия. Есть и строительная химия, куда входят грунтовка, теплоносители и противоморозная добавка к бетону", — поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" основатель компании и бренда Homely Алина Рудак.

Продукцию бренда реализуют в разных регионах. Кроме того, средства представлены на двух крупных маркетплейсах. Компания работает с детскими садами, школами, поликлиниками, больницами.

Напомним, продукция бренда Homely была представлена на выставке "Тюменская марка", которая проходила в технопарке. Компания не первый раз заявляет о себе на ней. Помимо "Тюменской марки" продукцию можно увидеть и на разных ярмарках.

"Потребители отзываются хорошо. Часто возвращаются за чистящим гелем против известковых отложений и ржавчины. Он пользуется особой популярностью", — сказала Алина Рудак.

На выставке презентовали новинку — парфюм для рук. Ожидается пополнение линейки гелями для душа.

Основатель компании и бренда подчеркнула, что гели для душа, мыло, средства для мытья посуды гипоаллергенны, их делают на основе кокосового масла. Она заверила, что в производстве используют проверенные компоненты.

Инна Пахомова