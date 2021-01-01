Трое мужчин с коронавирусом скончались в Тюменской области

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Трое пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб 17 января.

Мужчина 58 лет - от респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотально-тотальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, мужчина 67 лет - от респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной гнойно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Третьей жертвой также стал мужчина, 64 года, который скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области умерли 229 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 163 новых случая заболевания, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии - 26 тыс. 66 человек. Вылечились от болезни 160 человек, за весь период - 24 тыс. 486. К ИВЛ подключены 16 пациентов. 9 тыс. 994 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 649 - на перевахтовке.