В Тюменской области - плюс 163 заболевших COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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163 случая коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России зафиксировано 23 тыс. 586 новых случаев заболевания в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб 17 января.

12,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 481 летальный исход. За сутки в России выздоровели 23 тыс. 440 человек.

В Москве заболели 4 тыс. 12 человек, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 316, в Московской области - 1 тыс. 426.

В Свердловской области выявили 395 заболевших, в Челябинской области - 301, в Ханты-Мансийском автономном округе - 226, на Ямале - 113, в Курганской области - 112.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 568 тыс. 209 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 тыс. 566 летальных исходов, выздоровели 2 млн 960 тыс. 431 человек.