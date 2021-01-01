163 человека выздоровели после коронавируса в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакт | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакт

163 человека выздоровели после коронавируса в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 24 тыс. 326 человек.

За сутки в области зафиксировано 168 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе у шести детей.

На ИВЛ находятся 17 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 9 тыс. 930 человек. На перевахтовке - 1 тыс. 649 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 25 тыс. 903 случаая заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 226 пациентов с коронавирусом.