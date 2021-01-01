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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Привитые от COVID-19 должны носить маски до формирования иммунитета

Общество, 18:17 15 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россияне, прошедшие вакцинацию от COVID-19, должны носить маски до формирования популяционного иммунитета. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен.

"Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - приводит слова Мурашко Минздрав России.

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# вакцинация , коронавирус , Михаил Мурашко

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