Массовая вакцинация против коронавируса стартует в России 18 января

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Массовая вакцинация жителей России против коронавируса начнется 18 января. Об этом на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано официально две вакцины – это вакцины института Гамалеи и института "Вектор". На подходе вакцина, разработанная центром Чумакова. Мы ожидаем, что она присоединится к вакцинации населения", - сказала она.

На встрече, как сообщается на сайте правительства, обсуждались вопросы вакцинопрофилактики, предложения по стратегии и тактике иммунизации против COVID-19 на территории России, а также то, как продвигаются научные исследования, связанные с изучением новой коронавирусной инфекции.

"Мы часто в публичном пространстве видим элементы недоверия к нашим продуктам, которые мы используем, которые предлагаем миру. Но хочу еще раз подчеркнуть, что наша страна исторически имеет успешный опыт разработки и применения вакцин. Благодаря иммунизации заболеваемость управляемыми инфекциями в тысячи раз снижалась в Российской Федерации. И в сотни тысяч раз даже – есть примеры. В стране не регистрируются случаи полиомиелита, дифтерия снизилась в 5 тысяч раз, корь – в 1 тысячу раз, краснуха – в 4 тысячи раз", - подчеркнула Голикова.