168 новых случаев коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

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168 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России зафиксировано 24 тыс. 092 новых случая заболевания в 85 регионах, сообщает региональный оперативный штаб.

12,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 590 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 тыс. 311 человек.

В Москве заболели 4 тыс. 674 человека, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 253, в Московской области - 1 тыс. 406.

В Свердловской области выявили 397 заболевших, в Челябинской области - 295, в Ханты-Мансийском автономном округе - 221, в Курганской области - 116, на Ямале - 112.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 544 тыс. 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 тыс. 085 летальных исходов, выздоровели 2 млн 936 тыс. 991 человек.