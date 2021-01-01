  • 16 января 202116.01.2021суббота
  • USD73,5453
    EUR89,2546
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

168 новых случаев коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки

Общество, 13:26 16 января 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Далее в сюжете 163 человека выздоровели после коронавируса в Тюменской области

168 случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за сутки. Всего в России зафиксировано 24 тыс. 092 новых случая заболевания в 85 регионах, сообщает региональный оперативный штаб.

12,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 590 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 тыс. 311 человек.

В Москве заболели 4 тыс. 674 человека, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 253, в Московской области - 1 тыс. 406.

В Свердловской области выявили 397 заболевших, в Челябинской области - 295, в Ханты-Мансийском автономном округе - 221, в Курганской области - 116, на Ямале - 112.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 544 тыс. 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 тыс. 085 летальных исходов, выздоровели 2 млн 936 тыс. 991 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:07 16.01.2021163 человека выздоровели после коронавируса в Тюменской области
13:37 16.01.2021Стартовал прием заявок на участие в программе "Земский учитель"
13:26 16.01.2021168 новых случаев коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки
13:16 16.01.2021Тюменцы выбирают озелененные зоны и зеленые уголки для благоустройства