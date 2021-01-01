В больницу Ишима поступило еще 140 доз вакцины от коронавируса

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100 доз Спутника V и 40 "ЭпиВакКорона" получила областная больница № 4 Ишима 15 января. Вакцинировать продолжают людей из группы риска, на сегодняшний день привито 243 человека, сообщает пресс-служба медучреждения.

Первым среди медиков красной зоны привился руководитель инфекционного моногоспиталя Игорь Коптяев.

"Надеюсь, что вакцинация поможет остановить пандемию, стабилизировать ситуацию по распространению инфекции и сохранить как можно больше человеческих жизней. Болезнь не щадит никого. Остановить процесс мы можем лишь привившись. Считаю, что вакцина "Спутник V" уже достаточно апробирована и уверен, что эффективна", - подчеркнул врач.

Он добавил, что как только в учреждение поступит достаточное количество вакцины, жителям Ишима и Приишимья сообщат о начале массовой вакцинации на официальном сайте ОБ № 4 и в социальных сетях.